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Мальчик получил легкие травмы после того, как его руку зажевало на эскалаторе "Чкаловской"
Сегодня, 22:03
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Мальчик получил легкие травмы после того, как его руку зажевало на эскалаторе "Чкаловской"

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Из-за случившегося пассажиры временно не могли попасть на "Чкаловскую".

Ребенок, руку которого зажевало на эскалаторе станции метро "Чкаловская", отделался легкими травмами. Инцидент произошел около 18 часов 4 сентября, эскалатор пришлось остановить. Очевидец заснял толпу людей, которая собралась у входа в вестибюль.

Как стало известно, руку 8-летнего мальчика затянуло в гребенку эскалатора. Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем того, как на станцию прибыли сотрудники МЧС и "скорой помощи". Вместе с пострадавшим находилась женщина. 

Из-за инцидента временно пришлось остановить движение эскалатора. К счастью, ребенок не получил серьезных травм, жизни школьника ничего не угрожает.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после падения на рельсы на станции метро "Гражданский проспект" женщина осталась без рук. 

Фото: Piter.TV, vk.com/spb_today

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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