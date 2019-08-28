После падения на рельсы на станции метро "Гражданский проспект" женщина осталась без рук

Молодая женщина, которая упала на рельсы на станции метро "Гражданский проспект" 27 августа, лишилась рук. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент на станции метрополитена произошел около 13:30. В 13:35 "Гражданский проспект" временно закрыли из-за падения человека на пути под прибывающий поезд. В 14:02 движение было восстановлено, женщину госпитализировали.
Пострадавшей оказалась 27-летняя жительница Калининского района. В результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также лишилась обеих рук. Пассажирка состоит на учете у психиатра.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что рецидивист обстрелял детскую площадку на проспекте Ударников.
Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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