Рецидивист обстрелял детскую площадку на проспекте Ударников

Полиция задержала злоумышленника и нашла в его квартире склад боеприпасов.

В понедельник, 26 августа, житель Красногвардейского района открыл стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел около 22:20 между домами №№ 36 и 38 на проспекте Ударников. Обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские задержали 47-летнего мужчину. В его квартире нашли 155 различных патронов, магазин с восьмью патронами и нечто, подозрительно напоминающее обрез ружья. Также установлено, что у задержанного уже есть криминальное прошлое: он был осужден за умышленное убийство и ношение оружия на 14 лет лишения свободы, но вышел по условно-досрочному спустя девять лет. Новое уголовное дело правоохранители возбудили по статье "хулиганство".

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