Станцию метро "Гражданский проспект" закрыли для пассажиров

На железнодорожные пути упал человек.

Станцию метро "Гражданский проспект" в 13:35 27 августа временно закрыли для пассажиров, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

С 13:30 движение по "красной" линии метро осуществлялось от "Проспекта Ветеранов" до "Академической". Дело в том, что на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал человек. По словам очевидцев, на рельсах оказалась женщина.

На место прибыли аварийные службы метрополитена и медики.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что улица Оптиков в Петербурге превратилась в Венецию из-за прорыва трубы.

Фото: wikipedia.org