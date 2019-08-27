Упавшего на рельсы пассажира на станции метро "Гражданский проспект" госпитализировали

Станция "Гражданский проспект" вновь работает в штатном режиме.

Движение на красной ветке петербургского метро восстановлено в 14:02 27 августа, сообщила пресс-служба метрополитена Северной столицы.

Станцию метро "Гражданский проспект" закрыли в 13:35 из-за того, что на рельсы упал человек. Как рассказали в пресс-службе петербургской подземки, в 13.55 женщину извлекли из-под состава. Пассажирка жива и отправлена в больницу.

В 14:02 "Гражданский проспект" вновь стал доступен для горожан на вход и выход.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что извращенец пытался снять с попутчицы штаны в петербургском метро.

Видео: vk.com/spb_today