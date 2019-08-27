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Упавшего на рельсы пассажира на станции метро "Гражданский проспект" госпитализировали

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Станция "Гражданский проспект" вновь работает в штатном режиме.

Движение на красной ветке петербургского метро восстановлено в 14:02 27 августа, сообщила пресс-служба метрополитена Северной столицы. 

Станцию метро "Гражданский проспект" закрыли в 13:35 из-за того, что на рельсы упал человек. Как рассказали в пресс-службе петербургской подземки, в 13.55 женщину извлекли из-под состава. Пассажирка жива и отправлена в больницу.

В 14:02 "Гражданский проспект" вновь стал доступен для горожан на вход и выход. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что извращенец пытался снять с попутчицы штаны в петербургском метро

Видео: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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