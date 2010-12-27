На "Чкаловской" остановили эскалатор из-за травмы ребенка

Ребенка с окровавленной конечностью заметил мобильный корреспондент Piter.TV.

Ребенок повредил руку до крови на эскалаторе станции метро "Чкаловская", на место прибыли экстренные службы. Инцидент случился вечером 4 сентября, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам корреспондента, случай произошел на эскалаторе, который поднимался вверх. Ребенок лет 5 повредил руку, движение эскалатора временно приостановили. С пострадавшим была женщина. На место прибыли сотрудники МЧС, правоохранительные органы и "скорая". Подробности инцидента пока неизвестны.

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Фото: Piter.TV