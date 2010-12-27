Стало известно, как можно проехать в метро Петербурга за 30 рублей

Эти преимущества горожанам дает Единая карта петербуржца.

В комитете по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга рассказали Piter.TV что благодаря ЕКП по 31 декабря предоставляется скидка на проезд в петербургском метро. Она составляет 15 рублей.

Поскольку для держателей других бесконтактных карт "Мир" скидка составляет 10 рублей, при оплате проезда этим типом карт в метро можно проехать 35 рублей, при оплате проезда через ЕКП – 30 рублей.

Сумма спишется с банковского приложения ЕКП, а не с ее транспортной составляющей.

Стоимость проезда составит 35 рублей при оплате смартфоном на базе ОС Android по банковским приложениям с поддержкой карт "Мир".

Фото: Piter.TV