На станцию "Проспект Славы" не пустили первых пассажиров

На входе горожан разворачивают сотрудники метрополитена.

Утром 5 сентября горожане не смогли воспользоваться станцией метро "Проспект Славы". Как сообщил мобильный корреспондент Piter.TV, первых пассажиров разворачивали на входе и не пускали в метро. В распоряжении редакции появилось видео с места событий.

Житель Петербурга рассказал, что хотел воспользоваться станцией метро "Проспект Славы", чтобы доехать до работы на "Волковскую". Однако его и других людей не пустили. Сотрудники метро сообщили, что станция недоступна для пассажиров.

На входе сказали, что метро не работает. На станцию входят только сотрудники метрополитена. Люди идут на остановки к автобусам. Видимо, в спешке доделывают то, что начали. Мобильный корреспондент Piter.TV

Ранее сообщалось, что три станции новых станции метро Фрунзенского радиуса – "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы" – должны открыться в четверг, 5 сентября. В метрополитене уже повесили обновленные схемы.

Видео: Piter.TV