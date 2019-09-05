Станции Фрунзенского радиуса не примут пассажиров. Тестирование станций продолжится

Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Заявление было сделано на церемонии открытия станций Фрунзенского радиуса метро Петербурга.

"Мы провели совещание. На сегодняшний день сделано все, чтобы метро работало в штатных ситуациях. Мне сказали, что к внештатным ситуациям могут быть вопросы. Поэтому я принял решение сегодня продолжать тестовый режим работы метро, привести все необходимые системы до нужных показателей. Безопасность жителей важнее, даже во внештатных ситуациях. Поэтому будем продолжать работать в тестовом режиме метро, без пассажиров", - заявил Беглов.

Ранее журналистам показали, как выглядят новые станции метро – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Строительство участка велось шесть лет, его стоимость составляет 33,99 миллиарда рублей.

Торжественная церемония открытия нового участка метро была запланирована на 11:00 утра. Однако горожане не смогли воспользоваться станцией метро "Проспект Славы" до назначенного времени ни по пути на работу, ни после.

Фото, видео: Piter.TV