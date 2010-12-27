  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, сколько потратили на три новые станции метро в Петербурге
Сегодня, 9:53
178
arteliseev

Стало известно, сколько потратили на три новые станции метро в Петербурге

0 0

Фрунзенский радиус строили шесть лет, проектирование обошлось в 895 миллионов рублей.

Корреспондент Piter.TV узнал подробности возведения южного участка "фиолетовой" линии метро в Петербурге, куда входят станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

Строительство участка велось с 2013 года, его стоимость составляет 33,99 миллиарда рублей.

Пропускная способность участка – сорок пар поездов в час. Суточный объем пассажирских перевозок предположительно составит 997 тысяч пассажиров. Длина участка без учета депо – 5,23 километра.

Отметим, что торжественная церемония открытия нового участка метро запланирована на 11:00 утра.

Однако не все горожане были осведомлены об открытии участка в это время. Отправлявшиеся на работу петербуржцы не смогли воспользоваться станцией метро "Проспект Славы", о чем они и рассказали Piter.TV.

Фото: Piter.TV

Теги: город, метро, строительство, фрунзенский радиус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии