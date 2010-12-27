Фрунзенский радиус метро Петербурга открыт. Вот как выглядят новые станции

Корреспондент Piter.TV первым проехал по трем новым станциям метро "фиолетовой" ветки.

В четверг, 5 сентября, в Петербурге состоялось открытие трех станций метро "фиолетовой" ветки – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Корреспондент Piter.TV поделился эксклюзивными фотографиями с новых станций.

"Проспект Славы"

"Дунайская"

"Шушары"

Напомним, ранее стало известно, сколько потратили на три новые станции метро в Петербурге. Строительство участка велось с 2013 года, его стоимость составляет 33,99 миллиарда рублей.

Торжественная церемония открытия нового участка метро запланирована на 11:00 утра, но не все горожане были в курсе об открытии участка в это время.

Фото: Piter.TV