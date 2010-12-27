В метрополитене назвали новые сроки открытия станций Фрунзенского радиуса

Врио губернатора Петербурга ввел тестовый режим работы новых станций.

Станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена будут открыты в течение двух недель. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на главу метрополитена Северной столицы Владимира Гарюгина.

В это время три новых станции метро будут работать в тестовом режиме, то есть через станции поезда будут ходить только без пассажиров. За две недели испытают все системы и потом все же станции будут открыты.

Тестовый период работы станций ввел врио губернатора Петербурга после совещания с представителями "Метростроя". Метростроители не дали гарантий безопасности в случае нештатных ситуаций.

Ранее на Piter.TV: С торжественной ленты в честь открытия Фрунзенского радиуса "пропала" точная дата.

Фото: Piter.TV