С торжественной ленты в честь открытия Фрунзенского радиуса "пропала" точная дата

В Санкт-Петербурге 5 сентября открылись три станции метро Фрунзенского радиуса. Многие петербуржцы были не в курсе, что станции откроются только в 11:00 и уже с самого утра пытались воспользоваться метро, но их просто не пустили.
На церемонии корреспондент Piter.TV обратил внимание, что на торжественной ленте, посвященной открытию станций, отсутствует конкретная дата. На ленте с большими отступами стоит только месяц и год открытия – "09.2019".
Сроки сдачи новых станций метро были перенесены с 1 на 5 сентября.
Строительство трех станций Фрунзенского радиуса началось в 2013 году, стоимость работ составила 33,99 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
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