С торжественной ленты в честь открытия Фрунзенского радиуса "пропала" точная дата

Сроки сдачи станций Фрунзенского радиуса переносились несколько раз.

В Санкт-Петербурге 5 сентября открылись три станции метро Фрунзенского радиуса. Многие петербуржцы были не в курсе, что станции откроются только в 11:00 и уже с самого утра пытались воспользоваться метро, но их просто не пустили.

На церемонии корреспондент Piter.TV обратил внимание, что на торжественной ленте, посвященной открытию станций, отсутствует конкретная дата. На ленте с большими отступами стоит только месяц и год открытия – "09.2019".

Сроки сдачи новых станций метро были перенесены с 1 на 5 сентября.

Строительство трех станций Фрунзенского радиуса началось в 2013 году, стоимость работ составила 33,99 млрд рублей.

Фото: Piter.TV