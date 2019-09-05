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В вестибюле станции "Проспект Славы" установили три пожарных машины

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Технику установили на данной станции не случайно. Архитектурное решение новой станции связано, в том числе, с темой героев-пожарных.

В Петербурге жителям представили три станции метро Фрунзенского радиуса. На одной из новых станций прямо в вестибюле развернулся мини-музей с пожарными машинами. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

На станции "Проспект Славы" сделали два вестибюля. Один выход – рядом с проспектом Славы у парка Интернационалистов, второй – на пересечении Бухарестской улицы и Южного шоссе у парка Героев-Пожарных. В одном из вестибюлей этой станции и поставили три пожарных машины – от старого до современного образца. Экспонаты находятся за стеклянной витриной.

Технику установили на данной станции не случайно. Архитектурное решение новой станции связано, в том числе, с темой героев-пожарных. Также оформление посвящено воинам.

Несмотря на состоявшееся официальное открытие, станции Фрунзенского радиуса не примут пассажиров. Тестирование станций продолжится. 

Видео: Piter.TV

Теги: метро, музей, проспект славы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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