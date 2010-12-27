С 5 сентября в связи с открытием станции метро "Шушары" начнет ходить автобус №330

Также с 5 сентября до метро "Шушары" будут доезжать автобус № 197 и коммерческие маршрутки №№ К-293А и К-296.

С 5 сентября, с 11:00, в связи с открытием станции метро "Шушары" начнет ходить новый автобусный маршрут-экспресс № 330 "Метро "Шушары" - Колпино, Оборонная улица". Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок" .

Автобус будет останавливаться на следующих остановках: Метро "Шушары", Петро-Славянка, улица Танкистов, улица Братьев Радченко, Пролетарская улица, бульвар Трудящихся, Заводской проспект, Оборонная улица.

Также с 5 сентября до метро "Шушары" будут доезжать автобус № 197 и коммерческие маршрутки №№ К-293А и К-296.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"