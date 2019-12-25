У станции метро "Юго-Западная" в Петербурге обустраивают новую пешеходную зону

Рабочие уже замостили гранитной плиткой почти половину тротуара, запланированного проектом.

На территории возле вестибюля станции метро "Юго-Западная" активно ведутся работы по благоустройству. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

В настоящий момент рабочие осуществляют укладку тротуарного покрытия из гранитных плит, охватывающих прилегающую зону выхода со станции. На сегодняшний день завершено мощение примерно "1400 квадратных метров" из запланированных более "3000 квадратных метров".

Одновременно производится облицовка лестничных пролетов, ведущих к входной группе, гранитными панелями. Работы ведутся с соблюдением графика.

В рамках проекта также предусмотрено восстановление зеленых насаждений. "Более 1500 квадратных метров" газонов планируется очистить, выровнять и засадить новой травой, сообщили в пресс-службе подрядной организации.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"