"Метрострою" разрешили достроить Фрунзенский радиус метро

Сотрудничество Смольного и подрядчика продолжится при соблюдении компанией ряда требований.

Администрация Санкт-Петербурга приняла решение отозвать уведомление о расторжении контракта с ОАО "Метрострой", ответственной за строительство новых станций метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Решение о продолжении сотрудничества с подрядчиком было принято после коллективного обращения ветеранов и рабочих. Город даст возможность "Метрострою" завершить работы по строительству Фрунзенского радиуса, однако требует от компании соблюдения ряда обязательств – погашения задолженности по заработной плате перед трудящимися, урегулирование разногласий с налоговыми органами, а также представление подтверждения наличия финансовых источников для исполнения взятых обязательств. Таким образом, власти города дает подрядчику возможность "восстановить репутацию надежного, качественного партнера", с которым и в дальнейшем можно будет продолжить сотрудничество.

Будем жестко следить за выполнением графика. Срыв сроков выполнения работ будет означать неспособность "Метростроя" управлять ситуацией рассказал вице-губернатор Эдуард Батанов

Отметим, что строительство станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" должно быть завершено до 1 июля 2019 года. В случае невыполнения этих условий город будет вынужден вернуться к процедуре расторжения контрактов, передает пресс-служба Смольного.

Ранее на Piter.TV: Петербургское метро требует обезопасить "Беговую" и "Новочеркасскую"

Фото: Piter.TV