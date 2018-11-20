Петербургское метро требует обезопасить "Беговую" и "Новочеркасскую"

Представители подземки подали иск к Дирекции транспортного строительства.

ГУП "Петербургский метрополитен" подал в суд на Дирекцию транспортного строительства. Представители подземки требуют обезопасить новые станции — "Беговую" и "Новокрестовскую". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В метро отметили, что различные страховочные и компенсирующие мероприятия не могут обеспечить безопасность пассажиров на станциях. Кроме того, из-за протечек и обваливающейся плитки страдает внешний вид вестибюлей и платформ.

Ранее мы писали, что на станции "Новокрестовская" обвалилась плитка.

Фото: Piter.TV