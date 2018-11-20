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Петербургское метро требует обезопасить "Беговую" и "Новочеркасскую"
Сегодня, 17:53
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Alena_Zinovieva

Петербургское метро требует обезопасить "Беговую" и "Новочеркасскую"

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Представители подземки подали иск к Дирекции транспортного строительства.

ГУП "Петербургский метрополитен" подал в суд на Дирекцию транспортного строительства. Представители подземки требуют обезопасить новые станции — "Беговую" и "Новокрестовскую". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В метро отметили, что различные страховочные и компенсирующие мероприятия не могут обеспечить безопасность пассажиров на станциях. Кроме того, из-за протечек и обваливающейся плитки страдает внешний вид вестибюлей и платформ.

Ранее мы писали, что на станции "Новокрестовская" обвалилась плитка.

Фото: Piter.TV

Теги: беговая и новокрестовкая, метро петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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