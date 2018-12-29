На станции "Новокрестовская" обвалилась плитка

На ее место наклеили полиэтилен.

Пассажиры петербургского метрополитена заметили, что нескольких местах на станции "Новокрестовская" отсутствует облицовочная плитка. На ее месте сейчас висит полиэтилен.

В пресс-службе подземки рассказали, что такая проблема действительно существует. Оказалось, что на станции "Новокрестовская" есть некоторые трудности с облицовкой и водопроявлением. Для безопасности пассажиров пришлось снять плитку и заклеить это место полиэтиленом. По словам подрядчика, компании "Метрострой", переложить плитку можно в рамках гарантии.

С момента открытия станций "Беговая" и "Новокрестовская" представители петербургского метрополитена выявили массу недоделок. В частности, случились протечки, ломался траволатор. В январе этого года Смольный подал иск, в котором потребовал от "Метростроя" 2,88 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Смольный расторгает контракт с "Метростроем".

Фото: visit-petersburg.ru