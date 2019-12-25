Смольный продлил контракт на строительство петербургского метро до 2032 года

Правительство Петербурга продлила контракт с "Метростроем Северной столицы" до 2032 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщила пресс-служба компании.
В документе прописаны актуальные планы по строительству и реконструкции 37 объектов подземки, обозначена подготовка инженерных изысканий, а также проектной и рабочей документации.
Напомним, что впервые аналогичный документ был подписан в 2021-ом году. Он подразумевал, что работы начнутся с 1 октября 2023 года. Согласно новым условиям, сроки перенесены на 10 лет. Цена контракта составила 602 млрд рублей.
Ранее мы сообщили о том, что с сентября на фиолетовой ветке метро запустят укороченные поезда.
Фото: Piter.TV
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