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С сентября на фиолетовой ветке метро запустят укороченные поезда спб
Сегодня, 16:15
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С сентября на фиолетовой ветке метро запустят укороченные поезда спб

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Как оказывают данные аналитиков, со времён начала пандемии на линии снизился пассажиропоток.

С сентября на фиолетовой ветке петербургской подземки количество вагонов в составах сократят с семи до восьми. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Метрополитен".

Как пояснили в организации, аналитика за последние 3 года выявила сокращение пассажиропотока на пятой линии. Всё началось ещё с первых дней пандемии: сейчас в 1 вагоне в среднем перевозят не более 100 человек. Уточняется, что лишние вагоны направят на синюю ветку.

В будущем планируется провести программу по модернизации подвижного состава, которая позволить закупить 950 вагонов для фиолетовой ветки и вернуть туда восьмивагонные поезда. 

Ранее мы сообщили о том, что в октябре на станции метро "Электросила" стартует капремонт эскалаторов.

Фото: Piter.TV

Теги: комтранс, санкт-петербург, укороченные поезда, фиолетовая ветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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