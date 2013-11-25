С сентября на фиолетовой ветке метро запустят укороченные поезда спб

Как оказывают данные аналитиков, со времён начала пандемии на линии снизился пассажиропоток.

С сентября на фиолетовой ветке петербургской подземки количество вагонов в составах сократят с семи до восьми. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Метрополитен".

Как пояснили в организации, аналитика за последние 3 года выявила сокращение пассажиропотока на пятой линии. Всё началось ещё с первых дней пандемии: сейчас в 1 вагоне в среднем перевозят не более 100 человек. Уточняется, что лишние вагоны направят на синюю ветку.

В будущем планируется провести программу по модернизации подвижного состава, которая позволить закупить 950 вагонов для фиолетовой ветки и вернуть туда восьмивагонные поезда.

Ранее мы сообщили о том, что в октябре на станции метро "Электросила" стартует капремонт эскалаторов.

Фото: Piter.TV