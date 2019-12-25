В октябре на станции метро "Электросила" стартует капремонт эскалаторов

Станцию закроют на полгода. Заказчик и подрядчик будет представлен в лице ГУП "Петербургский метрополитен".

Капремонт эскалаторов вестибюля станции "Электросила" на юге Петербурга стартует в октябре текущего года. Там произведу замену эскалаторов. Об этом сообщила ресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Организацией был выдан ордер на складирование материалов и оборудования, который будет действовать с 6 октября 2022 по 17 апреля 2023 года. Станцию закроют на 6 месяцев. ГУП "Петербургский метрополитен" выступил заказчиком работ и одновременно их подрядчиком.

В ГАТИ подчеркнули, что производитель работ обязан соблюдать требования по благоустройству. Также компании необходимо продумать меры предосторожности для пешеходов на время ремонта.

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Фото: Piter.TV