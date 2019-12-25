Петербуржцы призвали Смольный вернуть "маршрутки" из-за бесконечных проблем с бирюзовыми автобусами

Горожане отметили, что в транспорте очень душно и тесно, а время поездки значительно увеличилось после отмены "маршруток".

Смольный обновил подвижной состав автобусного маршрута №206, следующего от метро "Академическая" до станции "Новочеркасская", а также ж/д станций "Пискаревка" и "Ручьи". Старый транспорт заменили на лазурные VOLGABUS в рамках транспортной реформы, сообщил Комитет по транспорту Петербурга в социальных сетях.

Все машины оборудованы системами климатического контроля и бесконтактной оплатой проезда, зарядками для телефонов и камерами видеонаблюдения. Пандусы, широкие двери и низкопольная передняя часть салона облегчают вход людям с ограниченными возможностями и пассажирам с детьми. Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

В комментариях под публикацией развернулась обширная дискуссия. Большинство сообщений было посвящено критике новых автобусов и проводимой Смольным реформы. Горожане отметили, что в транспорте очень душно и тесно, а время поездки значительно увеличилось после отмены "маршруток".

Транспортная реформа реализуется в Петербурге поэтапно с 1 апреля. С 15 июля Смольный полностью упразднил маршрутные такси, заменив их городскими низкозольными автобусами. Однако альтернативные маршруты оказались менее удобными для горожан. Время в пути увеличилось, а до некоторых локаций пассажирам теперь приходится добираться с несколькими пересадками.

Вопросы вызывает и уровень безопасности пассажиров. С 1 апреля в Петербурге возросло количество ДТП с участием городского транспорта. Кроме того, в городе зафиксировано несколько случаев возгорания новых "лазурных" автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Фото: Piter.tv