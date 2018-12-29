Смольный расторгает контракт с "Метростроем"

Компания больше не будет заниматься строительством метро в Петербурге.

Компания ОАО "Метрострой" больше не будет заниматься строительством петербургского метро. Смольный расторгает контракты с организацией. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспортной инфраструктуре.

Представители комитета подчеркнули, что это решение было очень сложным и болезненным. При этом глубокий анализ деятельности "Метростроя" показал, что компания не справляется с исполнением заключенных госконтрактов.

В КРТИ добавили, что у Смольного есть большие планы по развитию городской подземки. "Метрострой" не справляется с этими требованиями.

Развитие метро в городе не должно становиться заложником ситуации, сложившейся из-за финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Метрострой". Пресс-служба комитета

Ранее мы писали, что в "Метрострое" прокомментировали иск Дирекции транспортного строительства.

Фото: Piter.TV