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Сотрудники "Метростроя" рассказали о строительстве новых станций в Петербурге
Сегодня, 19:36
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smirenny

Сотрудники "Метростроя" рассказали о строительстве новых станций в Петербурге

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Специалисты проводят горно-капитальные работы на обеих линиях.

В пятницу, 12 февраля,  на официальной странице "Метростроя" в соцсетях поделились информацией об этапах строительства новых станций на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях в Петербурге. 

На обеих линиях проводят горно-капитальные работы. Проходка перегонных тоннелей находится на финальном этапе. Что касается Лахтинско-Правобережной линии, то подрядчику осталось построить участок между "Театральной" и "Спасской". Помимо этого на двух линиях сооружают станционные комплексы. Станция у "Горного института" почти готова, а у "Юго-Западной" только начали строительство. 

В перспективе ближайшего года-двух — подключение монтажников, путейцев, которые будут обустраивать объекты внутренними конструкциями, укладывать пути и монтировать оборудование

заявил генеральный директор компании Иван Каргин. 

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Фото: Piter.TV

Теги: метро в петербурге, метрострой, строительство метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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