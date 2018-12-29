В "Метрострое" прокомментировали иск Дирекции транспортного строительства  

Власти города пытаются отсудить у компании 2,8 млрд рублей.

Представители компании ОАО "Метрострой" прокомментировали иск Дирекции транспортного строительства (ДТС). По их мнению, это очередная попытка заказчика переложить ответственность на генподрядчика. Об этом сообщает пресс-служба "Метростроя".

По словам специалистов организации, ДТС нарушает выполнение условий контракта. В компании напомнили, что "Метрострой", как генподрядчик, выполнил свою задачу и в мае 2018 года ввел в эксплуатацию участок Невско-Василеостровской линии.

В свою очередь Дирекция должна была профинансировать все работы. На строительство станций "Беговая" и "Новокрестовская" было затрачено 35 млрд рублей. Генподрядчик заявил, что ДТС оплатила менее 30 млрд.

Напомним, Дирекция транспортного строительства подала на компанию ОАО "Метрострой" иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Учреждение хочет получить 2,8 млрд рублей.

Ранее "Метрострой" прокомментировал банкротный иск к компании.

Фото: Piter.TV