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В "Метрострое" прокомментировали иск Дирекции транспортного строительства  
Сегодня, 17:58
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Alena_Zinovieva

В "Метрострое" прокомментировали иск Дирекции транспортного строительства  

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Власти города пытаются отсудить у компании 2,8 млрд рублей.

Представители компании ОАО "Метрострой" прокомментировали иск Дирекции транспортного строительства (ДТС). По их мнению, это очередная попытка заказчика переложить ответственность на генподрядчика. Об этом сообщает пресс-служба "Метростроя".

По словам специалистов организации, ДТС нарушает выполнение условий контракта. В компании напомнили, что "Метрострой", как генподрядчик, выполнил свою задачу и в мае 2018 года ввел в эксплуатацию участок Невско-Василеостровской линии.

В свою очередь Дирекция должна была профинансировать все работы. На строительство станций "Беговая"  и "Новокрестовская" было затрачено 35 млрд рублей. Генподрядчик заявил, что ДТС оплатила менее 30 млрд.

Напомним, Дирекция транспортного строительства подала на компанию ОАО "Метрострой" иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Учреждение хочет получить 2,8 млрд рублей.

Ранее "Метрострой" прокомментировал банкротный иск к компании.

Фото: Piter.TV

Теги: беговая и новокрестовкая, метрострой, невско-василеостровской линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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