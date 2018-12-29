"Метрострой" прокомментировал банкротный иск к компании

Представители "Метростроя" рассказали о положительном решении для обеих сторон благодаря судебному иску.

Специалисты "Метростроя" рассказали о ситуации с иском о банкротстве, которое подали в адрес компании.

ОАО "Метрострой" полностью обеспечило требование налогового органа принадлежащим ему недвижимым имуществом на сумму, соответствующую размеру требования. Для возможности предоставления рассрочки выплаты требуемой суммы Межрайонная инспекция ФНС России подала в суд иск о банкротстве, что является стандартной процедурой в подобных случаях прокомментировали ситуацию в пресс-службе

По мнению представителей компании, подобный шаг носит чисто технический характер. Он позволит обеим сторонам заключить мирное соглашение и рассрочить платеж. После выполненных операций "Метрострой" сможет вновь воспользоваться собственными счетами и продолжить заниматься госконтрактами по созданию новых станций метрополитена Петербурга.

Реальным выходом из создавшегося положения была бы оплата уже выполненных "Метростроем" работ по всем линиям метрополитена. На данный момент у города имеется задолженность перед ОАО "Метрострой" за уже выполненные и сданные работы. Погашение этой задолженности позволит снять все финансовые трудности компании, а своевременная оплата в дальнейшем - обеспечить эффективную деятельность всех структурных подразделений организации в плановом режиме. добавили в компании

Напомним, что "Метрострой" пытается отсудить у Смольного 2 млрд рублей.

Фото: Метрострой