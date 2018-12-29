"Метрострой" пытается отсудить у Смольного 2 млрд рублей

Конфликт продолжает разгораться из-за трех несданных вовремя станций метро.

"Метрострой" собирается через суд взыскать со Смольного 2 млрд рублей. Компания подала два иска против Правительства города. Часть денег организация надеется получить от Дирекции транспортного строительства, а оставшиеся средства - от Комитета по строительству.

По мнению стороны защиты, 900 миллионов должны выплатить из-за проблем во время создания трех новых станций : "Проспект Славы", Дунайская" и "Шушары". Юристы отмечают, что долгое время "Метрострой" не мог получить от властей рабочую документацию, необходимую для начала строительства. Также, по мнению"Метростроя", территории под объекты были предоставлены им несвоевременно. Станции должны были быть сданы в эксплуатацию еще 20 декабря 2018 года, но в ноябре стало понятно, что сроки сорваны.

Претензии к Комитету касаются стадиона на Крестовском острове. Более подробной информации получить не удалось.

Фото: Piter.tv