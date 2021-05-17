План корректировать не будут: в Петербурге к 2024 году откроют три новые станции метро

Корректировать планы строительства новых станций метро в Петербурге не планируется, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщает компания "Метрострой Северной столицы".
Отмечается, что в настоящий момент совместно с правительством разрабатываются меры по минимизации последствий колебания курсов валют.
"Новые станции планируется строить согласно программе развития метрополитена в Санкт-Петербурге до 2045 года. Ближайшие три станции откроются в 2024 году – "Юго-Западная", "Путиловская" и "Горный институт", – сообщили в компании.
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Фото: Piter.TV
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