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План корректировать не будут: в Петербурге к 2024 году откроют три новые станции метро
Сегодня, 9:28
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

План корректировать не будут: в Петербурге к 2024 году откроют три новые станции метро

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Сейчас разрабатываются меры по минимизации последствий колебания курсов валют.

Корректировать планы строительства новых станций метро в Петербурге не планируется, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщает компания "Метрострой Северной столицы".

Отмечается, что в настоящий момент совместно с правительством разрабатываются меры по минимизации последствий колебания курсов валют.

"Новые станции планируется строить согласно программе развития метрополитена в Санкт-Петербурге до 2045 года. Ближайшие три станции откроются в 2024 году – "Юго-Западная", "Путиловская" и "Горный институт", – сообщили в компании.

Ранее мы сообщали, что Беглов завел канала в Telegram. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метрострой северной столицы, новые станции в метро спб, санкции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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