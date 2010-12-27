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Пользователи сети увидели проект Полюстровского радиуса петербургского метро
Сегодня, 18:58
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himif

Пользователи сети увидели проект Полюстровского радиуса петербургского метро

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Предварительная схема показывает шесть новых станций "коричневой" ветки.

Пользователи соцсетей сегодня, 12 ноября, увидели проект Полюстровского радиуса метро. Схема приблизительного расположения станций, намеченных на далекое будущее, появилась в одном из пабликов о петербургской подземке ВКонтакте.

Судя по проекту, на Красносельско-Калининской или "коричневой" линии появятся станции "Обводный канал-2","Лиговский проспект-2", "Знаменская", "Суворовская-1", "Смольный" и "Полюстровский проспект-1". У последних двух станций предполагается по два вестибюля, остальные ограничатся одним. Также на схеме указаны пересадочные узлы между коричневой и красной ветками, между коричневой и зеленой, между коричневой и оранжевой.

Ранее в Петербурге наконец выбрали проектировщика этой ветки метро.

Фото: Подземка Петербурга / ВКонтакте

Теги: новые станции в метро спб, петербургский метрополитен, полюстровский радиус метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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