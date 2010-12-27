Пользователи сети увидели проект Полюстровского радиуса петербургского метро

Предварительная схема показывает шесть новых станций "коричневой" ветки.

Пользователи соцсетей сегодня, 12 ноября, увидели проект Полюстровского радиуса метро. Схема приблизительного расположения станций, намеченных на далекое будущее, появилась в одном из пабликов о петербургской подземке ВКонтакте.

Судя по проекту, на Красносельско-Калининской или "коричневой" линии появятся станции "Обводный канал-2","Лиговский проспект-2", "Знаменская", "Суворовская-1", "Смольный" и "Полюстровский проспект-1". У последних двух станций предполагается по два вестибюля, остальные ограничатся одним. Также на схеме указаны пересадочные узлы между коричневой и красной ветками, между коричневой и зеленой, между коричневой и оранжевой.

Ранее в Петербурге наконец выбрали проектировщика этой ветки метро.

Фото: Подземка Петербурга / ВКонтакте