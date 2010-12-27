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В Петербурге выбрали проектировщика "коричневой" ветки метро
Сегодня, 20:20
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nadezhda_sib

В Петербурге выбрали проектировщика "коричневой" ветки метро

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Конкурс пришлось проводить во второй раз.

Проектировщиком "коричневой" ветки станет АО "Метрогипротранс". Московская компания стала единственным участником повторного конкурса на проектирование Красносельско-Калининской линии. 

Цена контракта составит 990, 1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 

В конце сентября Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приостановило конкурс на проектирование "коричневой" ветки метро. По мнению представителей компании "Метрогипротранс", при подведении итогов конкурса на проектирование ветки были допущены нарушения. В частности, заявка победителя АО "Ленметрогипротранс" не соответствовала требованиям конкурсной документации. УФАС сочло жалобу компании обоснованной.

Ранее в КРТИ показали, как будут выглядеть станции "коричневой" ветки метро. 

Фото: пресс-служба КРТИ

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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