В Петербурге выбрали проектировщика "коричневой" ветки метро

Конкурс пришлось проводить во второй раз.

Проектировщиком "коричневой" ветки станет АО "Метрогипротранс". Московская компания стала единственным участником повторного конкурса на проектирование Красносельско-Калининской линии.

Цена контракта составит 990, 1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В конце сентября Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приостановило конкурс на проектирование "коричневой" ветки метро. По мнению представителей компании "Метрогипротранс", при подведении итогов конкурса на проектирование ветки были допущены нарушения. В частности, заявка победителя АО "Ленметрогипротранс" не соответствовала требованиям конкурсной документации. УФАС сочло жалобу компании обоснованной.

Ранее в КРТИ показали, как будут выглядеть станции "коричневой" ветки метро.

Фото: пресс-служба КРТИ