Петербургское УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой ветки метро

Подрядчика будут выбирать заново.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приостановило конкурс на проектирование коричневой ветки метро. Антимонопольщики признали недействительными итоги конкурса и посчитали жалобу АО "Метрогипротранс" обоснованной. Об этом пишет "Фонтанка".

По мнению представителей компании "Метрогипротранс", при подведении итогов конкурса на проектирование Красносельско-Калининской линии метро были допущены нарушения. В частности, заявка победителя АО "Ленметрогипротранс" не соответствовала требованиям конкурсной документации. Победитель конкурса снизил начальную цену контракта с 990 млн до 743,5 млн рублей. Заказчику, а именно КРТИ, предписано отменить протоколы по рассмотрению и оценке второй части заявок, а также не подводить итоги и заново рассмотреть все заявки.

Победитель конкурса до 2023 года должен будет назвать сроки строительства станций и составить план, предусмотрев подготовительный этап работ. Коричневая ветка будет включать в себя станции "Юго-Западная", "Петергофское шоссе", "Улица Доблести", "Брестская" и "Сосновая поляна".

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Фото: Piter.TV