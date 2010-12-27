КРТИ нашел проектировщика станций "коричневой" ветки метро

Речь идет об участке от "Казаковской" до "Сосновой поляны".

В Смольном определили подрядчика, который займется проектированием станций Красносельско-Калининской линии метро. Речь идет об участке между станциями "Казаковская" и "Сосновая поляна".

Аукцион проводил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Выбор остановился на "Ленметрогипротрансе". Эта компания согласилась снизить начальную цену с 990 млн рублей до 743 млн. Единственным конкурентом победителя был АО "Метрогипротранс".

До 2023 года подрядчик должен будет назвать сроки строительства станций и составить план, предусмотрев подготовительный этап работ. "Коричневая" ветка продлится от "Юго-Западной" (рабочее название "Казаковская") до "Сосновой поляны" с промежуточными станциями "Петергофское шоссе", "Улица Доблести" и "Брестская".

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Фото: gov.spb.ru, Piter.TV