В Петроградском районе исчезнут семь коммерческих маршрутов

Еще четыре станут социальными.

В Петроградском районе Петербурга могут исчезнуть сразу семь коммерческих маршрутов. Об этом рассказали замдиректора ГКУ "Организатор перевозок" Дмитрий Процкий и зампред комитета по транспорту Валерий Молодец на встрече с местными жителями.

Так, с 15 июля 2020 года с улиц города исчезнут маршруты К-32, К-76, К-120, К-131, К-149, К-175 и К-690. Отмечается, что их заменят другие автобусы. Например, по маршруту №1 будет ходить на девять автобусов больше, а по маршруту №10 – на пять. Время ожидания составит до 7-9 минут. В общей сложности маршруты усилят 23 автобуса, 3 трамвая и 1 троллейбус.

В свою очередь еще четыре маршрута станут социальными. Планируется с К-10, К-30, К-252 и К-127 убрать букву "К".

Ранее мы писали, что новые трамваи в Петербурге будут ходить по принципу метро.

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