Новые трамваи в Петербурге будут ходить по принципу метро

Транспорт будет двигаться с минимальными интервалами.

В среду, 4 сентября, в трамвайном парке №8 презентуют новые трамваи "Витязь-М". Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

Новые трамваи появятся на улицах Петербурга после процедуры приемки. Они будут курсировать с минимальными интервалами, как вагоны в метро.

Предположительно, трамваи "Витязь-М" будут следовать по маршруту №60: от завода "Северная верфь" через крупные жилые массивы Кировского и Красносельского районов.

Для трамвайного парка №8 это самое масштабное обновление подвижного состава за последние 15 лет. Стоимость контракта составила почти 2 млрд рублей. Трамваи были собраны на Невском заводе электрического транспорта.

Ранее мы писали, что с 5 сентября в связи с открытием станции метро "Шушары" начнет ходить автобус №330.

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