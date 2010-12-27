Родные жертв теракта в метро Петербурга выбрали эскиз памятного знака с именами

ГУП "Петербургский метрополитен" представил эскиз памятного знака без имен.

Согласование внешнего вида памятного знака жертвам террористического акта в петербургском метрополитене продолжается уже несколько месяцев. На данный момент, по информации АБН, существует два эскиза знака — с именами жертв и без них. Родственники погибших просят оставить имена, ГУП "Петербургский метрополитен" представил проект без имен.

Взрыв в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел 3 апреля 2017 года. В этот день из-за взрыва погибли 15 граждан, пострадали 103 человека. В марте 2019 года в Комитете по социальной политике Петербурга представители метрополитена показали эскиз памятной доски, с которым не согласились родственники жертв взрыва.

Пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель сообщила СМИ, что идет поиск компромиссного решения по данному вопросу.

Ранее фигурант дела о теракте в метро Петербурга обвинил ФСБ в подставе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург