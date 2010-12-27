Фигурант дела о теракте в метро Петербурга обвинил ФСБ в подставе

Мужчина заявил, что в день, когда взорвалась бомба, он был в Киргизии.

Фигурант дела о теракте в метро Петербурга, 31-летний уроженец Киргизии Акрам Азимов дал показания в Московском окружном военном суде. Подозреваемый рассказал о тайном вывозе в Москву, четырехдневных пытках и постановочном видео, которое сняли сотрудники ФСБ. Об этом пишет "Фонтанка".

Подсудимый заявил, что приехал в Россию в 2012 году и устроился на должность повара в суши-бар. Мужчина регулярно ездил на родину в Киргизию, в очередной раз он отправился в поездку в конце марта 2017 года. В день, когда в метро Петербурга произошел теракт (3 апреля 2017 года), Азимов был в Киргизии, а 2 апреля лег в местную больницу для лечения хронического гайморита.

15 апреля в палату пришли двое мужчин и отвезли подозреваемого в аэропорт, откуда отправили самолетом в Москву. В столице Азимова встретили неизвестные, надели наручники, посадили в подвал и прицепили к трубе. Далее подсудимого спрашивали "о каком-то Ахмеде" и заставляли сказать все, что потребуется.

Азимов сдался после того, как его родственников пригрозили подвергнуть пыткам. На протяжении четырех дней его обучали тому, что нужно сказать на допросе в Следственном комитете России. Из подвала мужчину привезли на автобусную остановку. Туда же приехали те же люди, которые забирали его из аэропорта, и сняли на камеру момент задержания.

В СК Азимов рассказал о пытках и, заключив договор с адвокатом, отказался от показаний о причастности к тератку. 19 апреля 2017 года ФСБ показала видео задержания сообщника террориста Акрама Азимова. Спецслужбы сообщили, что через Азимова шло финансирование теракта из Турции.

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Фото: Piter.TV