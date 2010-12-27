В Петербурге задержали президента банка "Прайм Финанс" за кражу 268 млн

Михаила Табунова обвинили в хищении денег из кассы.

В ночь на 19 сентября второе управление СК России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова. Мужчину обвинили в фальсификации финансовых документов и присвоении крупной суммы денег. Об этом пишет "Фонтанка".

В начале июня Центробанк отозвал лицензию у "Прайм Финанс" и заявил в полицию о пропаже из кассы банка 268 миллионов наличными.

Недостача в долларах и евро была выявлена ревизорами ЦБ в конце мая 2019 года. После этого Михаил Табунов обратился в экономическую полицию Петербурга с заявлением, в котором указал на виновников растраты. Он рассказал, что деньги могли присвоить сотрудники банка, начиная чуть ли не с кассира.

В свою очередь сотрудники бухгалтерии рассказали, что именно Табунов неоднократно забирал наличность из кассы и оставлял лишь расписки, не имеющие под собой каких-либо правовых оснований.

Утром 18 сентября оперативники "банковских" отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах сотрудников АО "Прайм Финанс". В том числе посетили жилое помещение Табунова в Поварском переулке.

В отношении задержанного президента банка было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что за хищение 10 млн рублей суд назначил экс-чиновнице Смольного штраф в 50 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV