За хищение 10 млн рублей суд назначил экс-чиновнице Смольного штраф в 50 тысяч рублей

По данным правоохранительных органов, с 2015 по 2017 годы Осипова была первым зампредседателя юридического комитета.

Смольнинский районный суд рассмотрел дело бывшего председателя юридического комитета администрации губернатора Петербурга Юлии Осиповой и огласил приговор. Суд признал подсудимую в превышении должностных полномочий.

По данным правоохранительных органов, с 2015 по 2017 годы Осипова была первым зампредседателя юридического комитета. Она привлекла своих подчиненных к разработке проектов нормативных актов для нужд власти Петербурга. Выполнять эти проекты поручили коммерческой фирме.

За незаконное выполнение данных работ Юлия Осипова получила более 10 млн рублей. Она полностью признала свою вину. Суд назначил ей штраф в 50 тыс. рублей.

Ранее банковских сотрудников приговорили к условному сроку за хищение более 40 млн рублей.

Фото: Piter.TV