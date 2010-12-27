Банковских сотрудников приговорили к условному сроку за хищение более 40 млн рублей

Пять злоумышленников из девяти фигурантов дела были сотрудниками крупного банка.

Прокуратура Фрунзенского района приговорила фигурантов дела о хищении на сумму 40 млн рублей к наказанию в виде условного лишения свободы. В мошенничестве были замешаны девять человек, каждый получил срок с учетом роли в содеянном преступлении.

Суд установил, что Анна Копитель, Тимофей Кобзев, Денис Алексеев, Анна Качалова, Кристина Калашникова, Валерия Кардаильская, Антон Суконкин, Наталья Суконкин, Нина Лохматова совершили преступление по статье "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Пять из участников работали в крупном банке. С апреля по май 2017 по предварительному сговору и из корыстной цели злоумышленники обокрали женщину на 40 млн рублей.

Копитель и Кобзев получили по 4 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Алексееву, Качалову, Калашникову, Кардаильской назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Суконкину и Суконкиной дали по 2 года и 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Лохматовой - 2 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец проведет 15 лет в тюрьме за 14 ударов топором по голове сына.

Фото: pixabay.com