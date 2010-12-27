На станциях Фрунзенского радиуса Wi-Fi появится весной 2020 года

Сейчас рабочие прокладывают необходимое оборудование.

Станции Фрунзенского радиуса метрополитена Петербурга к 2020 году будут обеспечены бесплатным для пассажиров Wi-Fi . В начале октября на станциях и в туннелях начались работы по проектированию беспроводной сети Интернет. Речь идет о трех новых объектах, недавно введенных в эксплуатацию: "Шушарах", "Проспекте Славы" и "Дунайской". Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на источник в компании "МаксимаТелеком". Оператор занимается проведением Wi-Fi на территории местной подземки.

Сеть Wi-Fi на новых станциях...планируют запустить весной 2020 года. Работы по проектированию сети на новых станциях и перегонах Фрунзенско-Приморской линии начались в начале октября после открытия станций для пассажиров прокомментировали в организации

Напомним, что доступная сеть Интернета в метро запущена с мая 2017 года. К 2018 году более 2,5 миллионов уникальных пользователей подключились к Wi-Fi.

Ранее Piter.tv писал о том, что топонимическая комиссия не будет менять название станции метро "Шушары".

Фото: Piter.tv

