Топонимическая комиссия не будет менять название станции метро "Шушары"

Смену наименования посчитали нецелесообразным.

Комиссия по наименованиям при комитете культуры ответила на вопрос петербуржцев о том, почему станцию метро "Шушары" не назвали иначе. Ответ появился в группе ВКонтакте, посвященной петербургскому метро. Горожане вспомнили про такие варианты названий, как "Южная" и "Автозаводская".

По словам председателя комитета Александра Воронко, нынешнее название для станции придумали и утвердили еще в 2009 году, два других варианта комиссия отклонила. "Автозаводская" не подошла, так как не нашлось связи с территорией кластера по автомобильному производству. Автозавод находится дальше по предполагаемому росту "фиолетовой ветки". К тому же, комиссия не хотела дублировать название московской станции метро.

"Южная" рисковала стать ассоциацией к Южной теплоцентрали, а это, пояснил Воронко, стратегический объект, который отсутствует на картах лицензированных картографов. Демаскировка ТЭЦ названием станции метро "неприемлема".

Комиссия помнит про традицию названия станции по местности, например, "Купчино", "Девяткино" и так далее. Но случай с Шушарами, а одноименный жилой район находится гораздо дальше от новой станции, посчитали исключением и не увидели в этом ничего плохого.

Так, переименование станции в комиссии считают "нецелесообразным".

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Фото: Piter.TV