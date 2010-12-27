Беглов подписал соглашение о строительстве трамвайной линии от Купчино до Славянки

До 31 января 2020 года любой желающий может предложить свой вариант названия трамвая.

Во вторник, 15 октября, стало известно о том, что Александр Беглов подписал соглашение с ООО "БалтНедвижСервис" о создании и использовании трамвайной сети от станции метро "Купчино" до поселка Шушары . Об этом сообщает администрация Северной столицы.

Согласно проектной документации, маршрут скоростного трамвая также будет проходить через микрорайон Славянка. По словам специалистов, до Славянки пассажиры смогут добраться за полчаса, а вот путь от Шушар займет всего 15 минут.

Помимо этого, Смольный запустил конкурс на "народное" имя для трамвая. До 31 января 2020 года любой желающий может предложить свой вариант.

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Фото:Piter.TV