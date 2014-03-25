В конкурсе лучших водителей в Петербурге поучаствовал беспилотный трамвай

По итогам соревнования беспилотный трамвай с системой Cognitive Tram Pilot показал лучшие результаты по выбору скоростного режима и плавности хода.

В Петербурге в первые в истории конкурса профессионального мастерства вагоновожатых в соревнованиях участвовал трамвай с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом 14 июня рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Для того, чтобы сравнить качество управления трамваем человеком и ИИ-автопилотом, организаторы мероприятия подготовили специальную трассу протяженностью 400 метров с препятствиями. Были запланированная остановка, зона ограничения скорости, стрелка, светофор, внезапное появление человека.

Главная задача соревнований в номинации "Самый молодой водитель" с участием беспилотного трамвая – на практике определить может ли трамвай с автопилотом продемонстрировать тождественные результаты с лучшими водителями города. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

По итогам соревнования беспилотный трамвай с системой Cognitive Tram Pilot показал лучшие результаты по выбору скоростного режима и плавности хода. Кроме того, робот вошел в пятерку лучших результатов по точности остановки перед светофорами, на стоп-линиях и по времени, затраченному на прохождение трассы.

Ранее на Piter.TV: зеленый электробус "Генерал" представили в Петербурге.

Видео, фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга