Зеленый электробус "Генерал" представили в Петербурге

В идеальных климатических условиях, когда не требуется использование кондиционера, электробус способен преодолеть 155-километровый путь, что он и продемонстрировал на испытаниях в Саратове.

Электробус среднего класса "Генерал" может проехать без подзарядки 100 км. Благодаря возможности заряжаться от контактных троллейбусных проводов, он может эксплуатироваться практически весь день, при условии, что его маршрут будет пересекаться с троллейбусным. "Генерал" был доставлен в город на Неве из Нижнего Тагила, где успешно прошел испытания холодом, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В идеальных климатических условиях, когда не требуется использование кондиционера, электробус способен преодолеть 155-километровый путь, что он и продемонстрировал на испытаниях в Саратове. Однако говорить о серийной эксплуатации "Генерала" пока рано. В Петербурге еще не готов электробусный парк – его строительство продолжается. Тем не менее, автопарк Петербурга становится все более "зеленым". ПК "Транспортные системы" выпускает троллейбусы "Адмирал", трамваи "Витязь", "Львёнок" и "Богатырь". Среди инноваций – алюминиевые корпуса и низкопольный трамвай для узкой метровой колеи.

Как подчеркнул глава ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин, город начал большую программу по обновлению транспорта. Она рассчитана до 2030 года. Заместитель директора по развитию ПК "Транспортные системы" Денис Фролов уточнил, что новый электробус учел такие важные составляющие, как камера кругового обзора для водителя, электрические приводы, система помощи инвалидам. Также он сможет перевозить до 90 пассажиров на максимальной скорости 80 км/ч. Правда, такую скорость можно развивать только вне города.

Ранее мы сообщили о том, что план транспортного обслуживания до 2035 года намерены разработать в Петербурге.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"