План транспортного обслуживания до 2035 года намерены разработать в Петербурге

Разработка плана осуществится в два этапа.

В Петербурге разработают Региональный комплексный план транспортного обслуживания населения до 2035 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 13 мая.

План включит "приоритеты, цели и задачи транспортного обслуживания населения во взаимосвязи с перевозками пассажиров всеми видами транспорта общего пользования и мероприятия по достижению целевых значений показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфорт перевозок пассажиров городским общественным транспортом". Его разработка осуществится в два этапа: первый – до 31 августа текущего года, второй – до 1 мая 2025 года.

В рамках первого этапа произведут оценку существующего состояния транспортного обслуживания населения в городе на Неве; подготовят прогноз объема перевозок пассажиров и транспортного спроса; сформируют региональную программу модернизации общественного транспорта. На втором этапе будет определен "оптимальный вариант транспортного обслуживания населения в Петербурге и предложена новая маршрутная сеть на 2025-2030 годы".

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, как будет ходить транспорт в Петербурге на Радоницу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)