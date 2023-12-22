Стало известно, как будет ходить транспорт в Петербурге на Радоницу

В Радоницу будет усилено движение городских маршрутов наземного транспорта.

На Радоницу усилят движение городских маршрутах наземного транспорта в Петербурге. В этом году православный праздник приходится на 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

На Южное кладбище можно добраться на временном экспресс-маршруте № 2М. Он будет курсировать от станции метро "Московская". На данном направлении введут три дополнительные остановки: в Демонстрационном проезде, у станции метро "Московская" и у Южного кладбища. Всего на маршруте будут работать девять автобусов особо большого класса с выполнением 94 рейсов в день. Интервал движения составит 9-12 минут. 14 мая будет чаще курсировать автобус №147. На маршруте будут работать 20 автобусов. Время ожидания транспорта составит около 14-17 минут.

До Северного кладбища можно приехать на автобусе №398, который отправляется со станции "Парголово". На линию выйдут два дополнительных автобуса. Время ожидания транспорта составит 10-15 минут.

Отмечается, что усилится движение транспорта на маршруте №138 "Станция метро "Площадь Мужества" – Крематорий". Три автобуса будут курсировать на маршруте. Ждать транспорт придется 8-12 минут.

До Казанского кладбища ходят автобусы № 382. Интервал движения составляет 15-28 минут.

До кладбища "Илики" можно добраться на автобусе №347. Количество рейсов увеличат до 32. Интервал движения на маршруте сократится до 22-23 минут.

Ранее мы писали, что с 15 мая ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе.

Фото: Piter.tv