  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 15 мая ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе
Сегодня, 12:30
126
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С 15 мая ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе

0 0

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Курортном районе пройдут работы по строительству канализационной сети. Специалисты будут проводить работы с 15 по 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

С 15 по 20 мая в связи с производством работ по строительству канализационной сети ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Репино от Песочной улицы до Чудного переулка.

Пресс-служба ГАТИ

Отметим, что с 15 мая ограничивается движение транспорта по Пискарёвскому проспекту. Кроме того, 15 мая в Кировском районе начнутся работы по прокладке газопровода.

Ранее мы писали, что на Бестужевской улице с 15 мая будет закрыто движение транспорта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, ограничивается движение, приморское шоссе, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии