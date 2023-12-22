С 15 мая ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Курортном районе пройдут работы по строительству канализационной сети. Специалисты будут проводить работы с 15 по 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 15 по 20 мая в связи с производством работ по строительству канализационной сети ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Репино от Песочной улицы до Чудного переулка. Пресс-служба ГАТИ

Отметим, что с 15 мая ограничивается движение транспорта по Пискарёвскому проспекту. Кроме того, 15 мая в Кировском районе начнутся работы по прокладке газопровода.

Ранее мы писали, что на Бестужевской улице с 15 мая будет закрыто движение транспорта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ