В Кировском районе пройдут работы по прокладке газопровода

Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

В Кировском районе с 15 по 19 мая будут проходить работы по прокладке газопровода. В связи с этим закроется движение транспорта по проезду от улицы Солдата Корзуна к дому 89, корпус 4, литера А, по проспекту Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Ранее мы писали, что в Репино ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ