В Кировском районе пройдут работы по прокладке газопровода

В Кировском районе с 15 по 19 мая будут проходить работы по прокладке газопровода. В связи с этим закроется движение транспорта по проезду от улицы Солдата Корзуна к дому 89, корпус 4, литера А, по проспекту Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Ранее мы писали, что в Репино ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все