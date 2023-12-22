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В Кировском районе пройдут работы по прокладке газопровода
Сегодня, 11:31
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В Кировском районе пройдут работы по прокладке газопровода

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Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

В Кировском районе с 15 по 19 мая будут проходить работы по прокладке газопровода. В связи с этим закроется движение транспорта по проезду от улицы Солдата Корзуна к дому 89, корпус 4, литера А, по проспекту Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Ранее мы писали, что в Репино ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: проспект ветеранов, работы по прокладке газопровода, улица солдата корзуна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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