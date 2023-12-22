С 15 мая ограничивается движение транспорта по Пискарёвскому проспекту

Ограничения введут на участке от Ручьёвской дороги до Северного проспекта.

В Красногвардейском районе ограничивается движение транспорта Пискарёвскому проспекту. Здесь будут проходить работы по строительству газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут на участке от Ручьёвской дороги до Северного проспекта. Ограничения будут действовать с 15 по 24 мая.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Водителей призвали быть внимательными на дорогах.

Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Кировском районе пройдут работы по прокладке газопровода.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ