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С 15 мая ограничивается движение транспорта по Пискарёвскому проспекту
Сегодня, 12:05
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С 15 мая ограничивается движение транспорта по Пискарёвскому проспекту

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Ограничения введут на участке от Ручьёвской дороги до Северного проспекта.

В Красногвардейском районе ограничивается движение транспорта Пискарёвскому проспекту. Здесь будут проходить работы по строительству газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения введут на участке от Ручьёвской дороги до Северного проспекта. Ограничения будут действовать с  15 по 24 мая.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Водителей призвали быть внимательными на дорогах.

Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Кировском районе пройдут работы по прокладке газопровода.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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